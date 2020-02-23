Erdoğan: Libya’da birkaç şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de düzenlenen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni’nde konuşma yaptı.

Hükümetin anlaşmalar imzaladığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanındığını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Deniz hukukundan anlamayan uluslararası hukuktan anlamayan bu noktada akıl hocaları olmayan, akıl hocası karga olanın akıbeti ne olur? Gayrimeşru Hafter’e karşı, ücretli lejyoner Hafter’e karşı yönetici, kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu’ndan ekiplerimizle oradayız. Tabi birkaç tane şehidimiz var ama şunu da söyleyeyim ki birkaç şehidin karşılığında da 100’e yakın lejyonerleri etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak.” İzmir - aa

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