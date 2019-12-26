Erdoğan: Meclis açılınca Libya tezkeresini sunacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında Libya’da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne “her türlü desteği verdiklerini ve vereceklerini” tekrarladı. Erdoğan, Libya’ya asker gönderilmesi konusunda da “Davet edildiğimiz yere gideriz, ama edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’ya asker gönderme tezkeresiyle ilgili olarak “Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclise sunacağız” ifadesini kullandı. “Ocak ayının 8’inde, 9’unda meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz” diyen Erdoğan, “Meclisin onaylaması ile Libya’daki meşru yönetime çok daha etkin bir destek” verebileceklerini kaydetti. AA

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