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6 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Erdoğan Meclisi gölgede bıraktı

05 Ocak 2024, Cuma 20:41
2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı Cumhurbaşkanlığı kararı ve kararnamelerin toplamı Meclis’ten geçen kanun maddelerinden 6 kat fazla.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Meclis’in bir yılını mercek altına aldı. Özer’in çıkardığı veriler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı Cumhurbaşkanlığı kararı ve kararnamelerinin toplamı Meclis’ten geçen kanun maddelerinden 6 kat fazla olduğunu ortaya koydu. Özer’in hazırladığı rapora göre, 2023 yılında Meclis’te toplam 37 teklif yasalaştı. Bu tekliflerin 29’u uluslararası anlaşmalar olurken, biri 2022 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu, biri 2024 yılı bütçesi, biri 2023 bütçesi yetmediği için çıkartılan ek bütçe, biri aile ve gençlik fonu kurulması diğer 4’ü ise torba kanundu. 2023 boyunca 600 milletvekili toplam 37 kanun teklifinde 87’si uluslararası anlaşma maddesi olmak üzere 295 madde görüşmüş oldu. TBMM’de tablo böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 227 maddeden oluşan 41 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bin 499 maddeden oluşan 577 Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkardı.

Denetim ve yasama yapılamıyor

Gazete Duvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girdiğinden bugüne Meclis’in yasama faaliyetlerinin her geçen yıl biraz daha gasp edildiğini belirten turan Taşkın Özer, “Sayısal çoğunlukları ile Cumhur İttifakı Meclis’i, Saray koridorlarında hazırlanan torba yasa tekliflerinin onaylandığı bir yer haline getirdi. Muhalefet tarafından verilen hiçbir yasa teklifi gündeme alınmadığı gibi, gündeme alınan yasa önerileri de daha çok dışarıdan dayatılmakta ve muhalefetin kanun teklifleriyle ilgili haklı itirazları dahi dikkate alınmamaktadır” dedi. Meclis’in denetim yetkisinin de işletilmediğine dikkat çeken Özer, “Cumhur İttifakı, Meclis’i bir müzakere alanı olmaktan çıkararak sayısal çoğunlukları ile her türlü dayatmayı gerçekleştirmenin merkezi haline getirmiş, Meclis’in görevi olan denetim ve yasama faaliyetlerini işlevsizleştirmiştir” diye konuştu. 

Haber Merkezi

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