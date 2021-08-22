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23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Erdoğan - Michel görüşmesinde neler konuşuldu?

22 Ağustos 2021, Pazar 22:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan’daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede, AB’nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına Türkiye’yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ve vize serbestisi başta olmak üzere 18 Mart Mutabakatı’nın bir bütün olarak hayata geçirilmesine yönelik beklentisini yineledi.

Afganistan’daki son gelişmelerin Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanında Avrupa Birliği’nin PESCO projesinde yer almasının önemini ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin mevcut önceliğinin Afganistan’ın sürdürülebilir barış ve istikrara kavuşmasının yanı sıra bu ülkedeki vatandaşlarının tahliyesi olduğunu dile getirdi.

Birçok Avrupa ülkesinin tahliyeye yönelik destek taleplerini de karşıladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’da düzenin sağlanması ve Kabil Havaalanı’nın sağlıklı şekilde işletilmesi noktasında Türk askerinin olağanüstü çaba sergilediğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirterek, gerekli tedbirler alınmazsa Afganistan kökenli göç baskısının daha da artacağını, bunun da bütün ülkeler için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğini söyledi.

AB’nin, Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.

AB’nin, Afganistan misyonu için çalışan yerel personelin, Türkiye’ye kabul edilmesi konusunda talep aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye ülkelerin kendilerine hizmet vermiş, güç durumdaki insanların yalnızca küçük bir kısmına kapılarını açtıklarını, bu tür sembolik adımlarla meselenin üstesinden gelinemeyeceğini ve Türkiye’nin üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını üstlenmesinin beklenemeyeceğini ifade etti.

AA

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