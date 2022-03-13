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13 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Erdoğan - Miçotakis görüşmesinde hangi konular ele alındı?

13 Mart 2022, Pazar 17:00
Türkiye ziyaretinde bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dün öğle yemeği için bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İstanbul’da ilk olarak Ortodoksluk Bayramı sebebiyle düzenlenen ayine katılmak için Fener Rum Patrikhanesi’ne gitti. Miçotakis, daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere Vahdettin Köşkü’ne gitti. Erdoğan ve Miçotakis’in burada görüşmesi başladı. Kabulde, ikili ilişkilere dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslar arası meselelerin değerlendirildi.

İletişim kanallarının açık tutulmasında mutabık kalındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.

Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

İki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye’nin attığı adımlara değinerek; Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti.

Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi.

AA

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