Erdoğan: Neyi satacağımızı iyi biliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) üç günlük ziyaretine başladı.

Sırasıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve BAE lideri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek olan Erdoğan üç ülkede düzenlenecek iş forumlarına da katılacak. VOA Türkçe’nin haberine göre, Erdoğan’ın ziyareti öncesinde Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve BOTAŞ gibi kamu işletmelerinin de Körfez ülkelerine satılmaya hazırlandığı iddiaları gündeme gelmişti. Erdoğan yaptığı açıklamada BOTAŞ’ın satılacağı iddialarına cevap vererek, “Körfez ülkelerinin, Türkiye’den belli ‘asset’leri (varlıkları) alma durumu olacak. Ama bazı cambazların söylediği gibi BOTAŞ’ın satılması gibi bir durum yok. Biz neyi satıp neyi satmayacağımızı iyi biliriz” şeklinde konuştu.