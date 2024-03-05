Erdoğan sıkıntıların farkında

Cumhurbaşkanı, “Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamamız mümkün mü? Elbette, yaşanan sıkıntıların farkındayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan “En düşük emekli maaşını 10 bin liraya, asgari ücreti 184 liradan 17 bin liraya çıkarmış bir hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamamız mümkün mü? Elbette, yaşanan sıkıntıların farkındayız. Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına ‘şu kadar zam yapacağız’ diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örneklerle anlattım. Sözü edilen artışları ülkenin tüm yatırımlarını durdursak eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz” dedi. Ankara - Anka

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