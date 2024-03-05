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5 MART 2024 SALI - YIL: 55

Erdoğan sıkıntıların farkında

05 Mart 2024, Salı 16:37
Cumhurbaşkanı, “Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamamız mümkün mü? Elbette, yaşanan sıkıntıların farkındayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan “En düşük emekli maaşını 10 bin liraya, asgari ücreti 184 liradan 17 bin liraya çıkarmış bir hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamamız mümkün mü? Elbette, yaşanan sıkıntıların farkındayız. Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına ‘şu kadar zam yapacağız’ diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örneklerle anlattım. Sözü edilen artışları ülkenin tüm yatırımlarını durdursak eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz” dedi.

Ankara - Anka

 

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  • Toygar

    5.3.2024 16:42:53

    Önemli olan, bunun sebeplerinin farkında olabilmek, değil mi? Yıllardır iktidarda olan Demirel'in ülkeyi düşürdüğü şu hale bak!.. Pardon! Rahmetli vefat etmişti değil mi! İktidarda kim var yahu!

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