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17 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Erdoğan Sisi’yi Türkiye’ye davet etti

16 Haziran 2023, Cuma 15:19
Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Russia Today (RT) Arapça kanalına mülakat verdi.

Şen, “Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi ziyaret etmesi için Mısır Cumhurbaşkanı  Abdülfettah es-Sisi’ye davet gönderdi. Mısırlıların, Erdoğan’ı Mısır’da görmeyi arzuladıklarını biliyorum. İki Cumhurbaşkanı görüşmenin yerini belirleyecekler. Görüşme Ankara ya da Kahire’de gerçekleşecek” dedi.  “10 yıllık kopuk dönem sona eriyor” diyen Şen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Mısır ziyaretinin üç ay içinde gerçekleşebileceğini de açıkladı: “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu aşamaya gelene kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu bir rol oynadı.” 

 

Haber Merkezi

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  • murat

    16.6.2023 16:02:17

    SİSİ'mi, mursi'mi tabiki SİSİ...... YA NE İDİK, NE OLDUK, NE OLACAĞIZ...

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