Erdoğan Sisi’yi Türkiye’ye davet etti

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Russia Today (RT) Arapça kanalına mülakat verdi.

Şen, “Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi ziyaret etmesi için Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’ye davet gönderdi. Mısırlıların, Erdoğan’ı Mısır’da görmeyi arzuladıklarını biliyorum. İki Cumhurbaşkanı görüşmenin yerini belirleyecekler. Görüşme Ankara ya da Kahire’de gerçekleşecek” dedi. “10 yıllık kopuk dönem sona eriyor” diyen Şen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Mısır ziyaretinin üç ay içinde gerçekleşebileceğini de açıkladı: “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu aşamaya gelene kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu bir rol oynadı.” Haber Merkezi

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