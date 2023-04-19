Erdoğan soğan için konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de toplu açılış törenine katıldı.

Son günlerde ciddi oranda artan soğan fiyatları ile ilgili Erdoğan şunları söyledi: “Çıkmış bay bay Kemal ne diyor? Soğan da soğan, patates de patates… Ya bay bay Kemal, sen soğanı şöyle masanın üzerine koyar, ondan sonra şöyle yumruğunla vurur onun lezzetini alabilir misin? Ya biz öyle yetiştik, biz soğanımızı öyle yedik. Ama bay bay Kemal bu tırlar olmasa, bu uçaklar olmasa, bu yollar olmasa acaba siz bütün bu patatesi, domatesi ne ile taşıyacaktınız?”

Ankara - Anka