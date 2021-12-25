Erdoğan TOBB’a da öfkeli

TÜSİAD’ın ardından TOBB’a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Odalar ve Borsalar Birliği kalkıyor garip garip açıklama yapıyor” dedi.

Döviz kurlarındaki düşüşü değerlendiren Erdoğan, isim vermeden eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz’ın “Kur korumalı mevduat” için yaptığı “Zımnî bir faiz artırımı yapıldı. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir” yorumunu eleştirdi. gazeteduvar’ın haberine göre, TÜSİAD’ın yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne de (TOBB) tepki gösteren Erdoğan, “Bakıyorsunuz Türkiye’nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği kalkıyor garip garip açıklama yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği en hassas dönemde bu tür açıklamalar yapılırken kimse, ‘Aşağıdan baskılar geliyor da bu açıklamayı yaptım’ diyemez. Eğer baskı diyorsanız en büyük baskıyı gören her zaman hükümettir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi