Erdoğan - Trump görüşmesi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi kararlılığını teyit etti.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi kararlılığını teyit etti. Erdoğan ve Trump, İdlib'de yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi. AA

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