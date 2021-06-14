Erdoğan: Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının aynı zamanda NATO’nun sınırları olduğunu belirterek, "Bu bakımdan, sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil, transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyor, adımlarımızı bu bilinçle atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında düzenlenen Brüksel Forumu'nun "İstikrara Katkı" başlıklı oturumunda video mesaj yoluyla konuştu.

Dünyanın asimetrik tehditlerle yüzleştiği sancılı bir dönemde düzenlenen sempozyumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, teknolojik gelişmeler, demografik baskılar, iklim değişikliği, terör, düzensiz göç ve koronavirüs salgınının, yeni sınamaları beraberine getirdiğine işaret etti.

Bu durumun zorunlu olarak güvenlik ve istikrara dair bakışı da etkilediğini dile getiren Erdoğan, bu konuların bütüncül bir vizyonla ele alınması gerektiğini bildirdi

Türkiye'nin bu anlayışla, bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahadaki sorunların çözümünde inisiyatif alan, insani boyutu öne çıkaran, yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz. Komşularımızla ilişkilerimizde uluslararası hukuka, adalet ve hakkaniyete, karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyı gözetiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la aramızdaki diyalog kanallarının canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum."