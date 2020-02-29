Erdoğan ve Putin 5 Mart’ta görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 veya 6 Mart’ta bir araya gelmesi ihtimaline ilişkin çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Muhtemel Putin-Erdoğan zirvesine ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov şu ifadeleri kullandı: Şu anda, iki liderin bugünkü telefon görüşmesinin sonuçları bağlamında, 5 veya 6 Mart’ta yani önümüzdeki hafta en üst düzeyde görüşme ihtimaline ilişkin çalışma yürütülüyor.

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