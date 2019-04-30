Erdoğan ve Putin görüştü; Libya ve Suriye konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ilişkin şunlar söylendi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. İki lider, ikili meselelerin yanı sıra Libya’da yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirmişlerdir. Ülkemizin, Libya’nın huzur ve istikrarına desteği yeniden teyit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, Suriye krizinin çözümü için Astana Süreci kapsamında yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır." NTV

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