Erişim engeli AYM’ye takıldı

AYM, keyfi erişim engeli kararlarına “dur” dedi. Sulh ceza hakimliklerince verilen erişim engeli karalarına karşı yapılan 9 ayrı başvuruda ifade ve basın hürriyetinin ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) sulh ceza hâkimlikleri tarafından verilen erişim engeli kararı hakkında kendisine yapılan başvuruları kabul etti. AYM, ‘pilot karar’ını Meclis’e göndererek yasal düzenleme istedi. İfade Özgürlüğü Derneği’ne (İFÖD) göre 2020 sonu itibariyle 467 bin 11 web sitesi, 764 farklı kurum tarafından verilen 408 bin 808 farklı kararla erişime engellendi. Habertürk’ün haberine göre AYM, erişim engellerine dair bireysel başvurulardan dokuzunu karara bağladı. Yüksek mahkeme sulh ceza hâkimlerince pek çok habere ilişkin verilen erişim engeli kararlarının ifade ve basın hürriyetini ihlâl ettiğine hükmetti. İhlâllerin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararların birer örneği ilgili sulh ceza hâkimliklerine gönderildi. Ayrıca başvuruculara 8’er bin lira tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.

Karar Meclis’e gönderildi

AYM, bu konuda birçok başvuru bulunduğunu belirterek hak ihlâli yaşanmaması için kararı Meclis’e gönderdi. AYM, benzer başvuruları bir yıl boyunca görüşmeyecek, Meclis’ten kanun çıkmasını bekleyecek. Yüksek mahkemenin kararında şunlar öne çıktı: * Erişim engeli usulünün kapsamı hukuki ve yeterli açıklıkta olmalı. * Erişim engeli için âcil toplumsal ihtiyaç zorunluluğu getirilmeli. * Kamu makamların müdahale sınırı ortaya konulmalı. * Keyfi uygulamalara yol açmayacak güvenceler oluşturulmalı. * Erişim engelli kararları istinaf ve temyiz denetimine açılmalı. * Sulh ceza hâkimlikleri erişim engeli kararlarına son çare olarak başvurmalı. Eğer kanun çıkmazsa, AYM’nin benzer başvurular için de aynı kararı vermesi bekleniyor. ‘Pilot karar’, bireysel başvurunun yapısal bir sorundan kaynaklandığı ve sorunun başka başvurulara da yol açacağını öngörülmesi halinde veriliyor. Bu yöntemde birden fazla başvuru için tek bir ilke kararı alınıyor.

Haber Merkezi