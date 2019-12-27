Erişimin engellenmesi hak ihlâli

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia’nın erişiminin engellenmesiyle ifade hürriyetinin ihlâl edildiğine hükmederek, sulh ceza hâkimli-ği’nden yasağın kaldırılmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi, 970 gündür erişime kapalı Wikipedia’nın engellenmesiyle, ifade hürriyetinin ihlâl edildiğine hükmetti. AYM, sulh ceza hâkimliğinden Wikipedia’nın yasağının kaldırılmasını istedi.

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi

Ceza hukukçusu Adem Sözüer, karar ile Wikipedia’nın yeniden erişime açılacağını duyurdu. Sosyal medyada paylaşım yapan Sözüer, “Anayasa Mahkemesi, dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’nın erişime engellenmesini hak ihlâli saydı. 6’ya karşı 10 oy ile alınan karar sonrası Nisan 2017’den beri erişime kapalı olan Wikipedia yeniden açılacak” ifadelerini kullandı. Wikipedia’nın (Vikipedi) çevrimiçi bütün yayınlarına erişim, “Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan içerikler” dolayısıyla BTK tarafından 29 Nisan 2017 tarihinde engellenmişti. Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, 5 Mayıs 2017 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak yasağa itiraz etmiş, ancak itiraz “iki ayrı URL adresinde bulunan içerikten dolayı” reddedilmişti.

Yasağın gerekçeleri

Mahkemeye yapılan itiraz sürecinde, erişim yasağına sebep olan muhtevaların İngilizce Wikipedia’da yayımlanan “Foreign Involvement in the Syrian Civil War” (Suriye İç Savaşına Yabancı Müdahalesi) ve “State-sponsored Terrorism” (Devlet Destekli Terörizm) başlıklı makalelerde Türkiye’ye ayrılan bölümler olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkemenin gerekçeli kararında, “İki ayrı URL adresinde bulunan ve talebe konu edilen muhtevalarda, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Suriye’de yaşanan iç savaşı başlatanlardan olduğu, terör örgütlerini desteklediği, silâh yardımında bulunduğu’ gibi uluslar arası platformda ve ülke içerisinde saygınlık ve itibarını zedeleyecek, terörü destekleyen bir devlet olduğu izlenimi verecek derecede haksız nitelikte saldırının bulunduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi. Kararda, Wikipedia’ya sebep topluca erişim yasağı getirildiği ise “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığınca BTK’ya başvurulmuş, ancak talebe konu URL adreslerinin şifreli olması nedeniyle teknik olarak erişimin engellenmesi mümkün bulunmadığından, internet sitesinin tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmiş, hâkimliğimizce de bu karar yerinde bulunduğundan onaylanmıştır” ifadeleriyle açıklandı.