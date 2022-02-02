"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Erivan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

02 Şubat 2022, Çarşamba 22:00
Ermenistan'dan Türkiye'ye seferleri bugün başlatılan FlyOne Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında başlatılan Erivan-İstanbul uçak seferinin ilki icra edildi.

Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan hareket eden 64 yolculu uçak, saat 19.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi. Körükten terminale alınan yolculara çikolata ikram edildi.

FlyOne Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan'a havalimanı yetkilileri tarafından çiçek takdim edildi.

Ananyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seferlerin yeniden başlamasından çok büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

İstanbul-Erivan arasındaki ilk uçuşun başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Ananyan, "Biraz sonra İstanbul'dan Erivan'a dönecek yolcularımız uçağa binecekler. Bu vesile ile tüm yolcularımıza gösterdikleri bu güven için teşekkür etmek istiyorum. Meslektaşlarımıza da böyle sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Ananyan, Türkiye ve Ermenistan'ın sivil havacılık otoritelerine de teşekkürlerini sunarak Pegasus'un da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan'a sefer yapacağını anımsattı.

Havacılıkta kaliteli hizmet vermeyi amaç edindiklerini dile getiren Ananyan, "Faaliyetlerimizin sonucunda insanlar ve şehirler birbirine bağlanıyor. İnsani ilişkiler, iş ilişkileri ve turizm bu vasıtayla daha da hareketleniyor. Bu misyonu da başarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aynı zamanda uçuşun açılışını İstanbul'daki Ermeni toplumunun ana vatanı Ermenistan'la bağlantı açısından da önemsiyoruz." diye konuştu.

Ananyan, Türkiye'deki vatandaşları ziyaret için Ermenistan'a davet etmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

"Burası benim vatanım gibi"

İlk seferle gelen yolculardan Gayane Bulhadaryan ise uçuşun güzel geçmesinde emekleri bulunanlara teşekkür etti.

Yaklaşık iki senedir seyahat ederken çok zorluk çektiklerini kaydeden Bulhadaryan, "Burada bir kapımız vardır. Açılsın ki biz çok eski kadim halkız, biliyorsunuz. Bir hamuruz biz. Ben istiyorum ki barış olsun. Eskiden kalanlar eskide kalsın. Bizim nesiller bunlarla büyümesin. Güzellik istiyorum ve hep dua ediyorum. Çünkü burası da benim vatanım gibi." dedi.

Dedelerinin Erzurumlu olduğunu, 27 yıldır İstanbul'da yaşadığını, son bir senedir Ermenistan'a taşındığını dile getiren Bulhadaryan, seferlerin yeniden başlamasının Ermenistan'da gelecek için olumlu karşılandığını sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zamlar geri çekilsin

    Kıbrıs açıklarında deprem

    Otoriter rejimin dijital tetikçileri

    Öğretmenlik Meslek Kanunu derhal geri çekilmeli

    Menülere ‘elektrik zammı’ geliyor

    Ne oldu “one minute” çıkışınıza?

    O çocuk özür diledi

    Michigan Meclisi Dünya Başörtüsü Günü’nü tanıdı

    Birleşik Arap Emirliği: Hava sahamızı ihlal eden 3 İHA imha edildi

    Şırnak'ta Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu

    Erivan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

    Hastanelerde 'sanal kuyruk' dönemi

    'Yunanistan sınırından geri itilen 12 düzensiz göçmenin donarak ölmesinden dehşete düştük'

    Belçika, elektrikte KDV’yi düşürecek

    KDV alınmaması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    Gine Bissau'daki darbe girişimine ilişkin son durum?

    'Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı gelecek hafta başlayacak'

    Kirby: Romanya, Almanya ve Polonya'ya 3000 asker sevk edeceğiz

    Son 24 saatteki vaka sayısı 110 bini aştı

    Erdoğan, Zelenskiy ile görüşecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK mağduriyetleri için kanun tasarısı
    Ahmet BATTAL

    Benim sohbetle işim olmaz Tayyip Amca
    Faruk ÇAKIR

    Kimin torunu İHL’yi bırakmış?
    Mikail YAPRAK

    Ne büyük bir Mevhibe: Kavuştuk Regaibe
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Hukuku tasfiye fecaati
    Said YÜKSEKDAĞ

    Regâip Gecesi ve mübarek üç aylar
    Süleyman KÖSMENE

    Regaib Gecenize binler tebrikler
    Genel

    O çocuk özür diledi
    Genel

    Otoriter rejimin dijital tetikçileri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.