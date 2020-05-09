UZMANLAR, YENİ NORMALLEŞME KARARLARI İÇİN HENÜZ ERKEN OLDUĞUNU VE ENDİŞELİ OLDUKLARINI AÇIKLADI.

Uzmanlar kararlara karşı

HÜKÜMET kornovirüs salgını ile ilgili “Yeni Normalleşme” kararları adı altında, 11 Mayıs’tan itibaren AVM, kuaför ve berberlerin açılmasına karar verirken, aralarında Bilim Kurulu üyelerinin de olduğu uzmanlar, kararın erken olduğunu belirterek endişelerini dile getirdi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, AVM kararının erken olduğunu vurgulayarak, “Ben gitmem, güvenli değiller” diye konuştu.

Veriler normalleşme için yetersiz

BİLİM Kurulu üyesi Prof. Levent Akın da, her kararın kendileri tarafından verilmediğini vurgulayarak, “Toplum bağışıklığının oluşması için en azından % 60-65’i görmemiz gerekir, bunu henüz görmedik. Bu nedenle AVM’lerin açılma kararını erken buluyorum” dedi. Doç. Dr. İlker Belek ise, bu verilerle salgın yönetimi konusunda, ‘normal-leşme’ de dahil hiçbir karar verilemeyeceğini dile getirdi.

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Erken ‘normalleşme’ endişe kaynağı oldu

Doç. Dr. İlker Belek, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyabileceği “normalleşme” kararının yanlış olduğunu söyleyerek tedbirlerin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin de kurucularından olan Doç. Dr. İlker Belek, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyabileceği “normalleşme” kararı için “Kesinlikle yanlış. Şunu söylüyorum, bu verilerle, bu test sayılarıyla salgın yönetimi konusunda, ‘normalleşme’ de dahil hiçbir karar verilemez, “ yorumunu yaptı. Belek, “Hükümet salgındaki başarısını kanıtlayabilmek için kıyaslamayı durumu en kötü ülkelerle yapıyor. Bunun için de ölüm verilerini özellikle kullanıyor. Önce çok önemli bir sorunu saptayalım: Türkiye vak’a ve ölümleri DSÖ’nün istediği gibi bildirmiyor. Bu nedenle Bakanlığın açıkladıkları gerçek durumu yansıtmaktan çok uzak. DSÖ, test sonucu negatif çıkmış ancak tomografi bulguları Covid-19 düşündürdüğü için tedaviye alınmış hasta ve ölümlerin de Covid-19 olarak kodlanmasını istiyor. Hükümet bizde böyle yapmıyor. Çin, verilerini buna göre düzeltti. Hollanda, Kanada, İngiltere ise düzeltme kararı aldı. İstanbul’daki belediye ölüm verilerinden görüyoruz ki gerçek ölüm sayısı, Bakanlığın bildirdiğinden yüzde 40 daha yüksek. Bu farkın önemli kısmının bildirilmeyen Covid-19 ölümlerine bağlı olduğunu rahatlıkla varsayabiliriz” dedi.

Tedbirler devam etmeli

Önlemlerin devam etmesi gerektiğini belirten Belek şöyle devam etti: “Kritik sektörler dışında üretim durdurulmalı. İşçinin, emekçinin ücretini ve sağlıkla ilgili bütün ihtiyaçlarını hükümet karşılamalı. Ama çok çaresiz durumdalar. Burjuvazi sıkıştırıyor. İşçi de sıkıştırıyor. İşsizliğin arttığı böyle bir ortamda halk ne yapsın! Hükümet çaresiz. Patrona karşı çıkamaz, işçinin ücretini ödeyemez. Dolayısıyla mecburen “normalleşiyorlar”. Bu kelimeyi ilk kez mayıs ayının başında kullanmaya başladılar ve halk da o tarihten itibaren önlemleri çok önemli oranda bir kenara bırakarak sokakları doldurmaya başladı. Sonuçları, vaka sayılarında yeniden artış olacaktır. Son birkaç gündür vaka sayısında ortaya çıkan artış bunun bir işaretidir belki de. Tek umudumuz aşı ve yaz nedeniyle virüsün etkinliğindeki azalma olabilir. Aşının tüm dünyaya yeter sayıda üretilip üretilmeyeceği, böyle olsa bile herkese bedava ulaştırılıp ulaştırılmayacağı da ayrı ve önemli sorunlar.”

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PROF. ÖZLÜ: AVM’ler güvenli değil

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü alış veriş merkezi, berber ve kuaförlerin yeniden açılması kararını yorumladı.

AVM’lerin kapatılması ve yeniden açılmasının idarî bir karar olmadığını hatırlatan profesör şunları söyledi: “Eskisi gibi bir AVM hareketliliği sanıyorum olmayacak. Restoranlar, kafeler, oyun yerleri gibi yerler yine kapalı olacak. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu için zaten o günler çalışmayacak. Eski cazibesi olmayacağını düşünüyorum. Daha çok kıyafet, ayakkabı mağazalarıyla sınırlı açılış olacağını ifade ettiler. Bu ihtiyaçlar AVM’lerden karşılanmak zorunda da değil. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim: Çok zorunlu olmadıkça, kapalı, yapay bir havalandırmanın olduğu mekanlara gitmemeyi tercih ederim. Güvenli değiller. Vatandaşımızın bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum.” Kuaför ve berberlerin toplumsal bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Özlü şu uyarılarda bulundu: “Maske kullanımı konusunda taviz verilememeli. Hem müşterinin hem hizmeti verenin maske kullanması gerekiyor. Sakal tıraşı yapılmaması lâzım. Sakal tıraşı bulaş için en büyük riski oluşturuyor. Yüz bölgesinde çalışmak müşteri maske takamayacağından çok riskli.”

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Yalvarıyoruz gelmeyin

Sağlıklarından duydukları endişenin geçim derdinin önüne geçtiğini belirten alış veriş merkezi çalışanları, AVM’lerin 11 Mayıs’ta açılmasını istemiyor.

Çalışanlar, “Yetkililer sesimizi duymuyor, bari vatandaş duysun: AVM’lere gelmeyin!” diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Normalleşme Planı” kapsamında 11 Mayıs’ta açılması planlanan AVM’lerin çalışanları, karara tepki gösterdi. Sağlıklarından duydukları endişenin geçim derdinin önüne geçtiğini ve çalışmak zorunda kaldıklarını ifade eden AVM çalışanları, “Önlemlerin bizi korumaya yeteceğini düşünmüyoruz. Patronlar para kazansın, ekonomi dönsün diye canımızı ortaya koymak istemiyoruz” dedi. BirGün’e konuşan AVM çalışanları O. K. ve İ. A, 11 Mayıs haftasına ilişkin çalışma programlarının hazırlandığını belirterek, “İşimizden olmamak için mecburen gidip çalışacağız ama korkuyoruz” diye konuştu.

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Bizim böyle bir tavsiyemiz yok

Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, dünkü köşesinde Bilim Kurulu Üyesi, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’ın Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF)kararına ilişkin görüşlerini aktardı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12 Haziran’da başlayacağını açıklamıştı. Bazı açıklamaların bunalmış kitleyi sokağa çıkmaya tahrik ettiğini ifade eden Sarıkaya, Prof. Dr. Akın’ın, “Şunu biliyorum ki Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nda kitle bağışıklığının sağlanmasına yönelik bir düşünce kesinlikle yok… Dolayısıyla bazı adımların bizler tarafından atıldığı sanılmasın” tespitini aktardı. Türkiye genelinde oluşan bağışıklığın henüz %15-20 sevisinde olduğunu, bunun virüsün en yaygın olduğu İstanbul’da yüzde 40 seviyesinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akın, “Toplum bağışıklığının oluşması için en azından % 60-65’i görmemiz gerekir, bunu henüz görmedik” dedi. Bu nedenle AVM’lerin açılma kararını erken bulduklarını belirten Akın, “Bizim takvimimizde 28 Mayıs planı vardı” açıklamasında bulundu.