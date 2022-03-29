Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, gıda ürünleri, sebze, meyve ve birçok ihtiyaç malzemesine gelen zamlara karşısında vatandaş geçinemediğini belirtirken, “Erken seçim olsun, bu (iktidar) gitsin. Kim gelirse gelsin bu gitsin yeter ki artık yeter” diyor.

Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, gıda ürünleri, sebze, meyve ve birçok ihtiyaç malzemesine gelen zamlara karşı yurttaş artık geçinemediğini söylüyor. Mamak İlçesi Tuzluçayır’da bulunan Salı Pazarında hem esnafa hem alışverişe gelen yurttaşlar, pahalılıktan şikayetçi. Tüm bunların sorumlusu iktidar diyen yurttaş, “Yarım kilo sebzeyi dahi alamaz duruma geldik” diyerek isyan etti.

Yuttaşlar, “İktidar zaten gidiyor giderken de ‘her şeylerini alıp öyle gideyim’ diyor, Erken seçim olsun, bu gitsin. Kim gelirse gelsin bu gitsin yeter ki artık yeter” dedi. artıgerçek’in haberine göre eskiden 3 TL’ye aldığı ürünü şimdi 13 TL’ye dahi alamadığını belirten yurttaşlardan Elif Kaya, pazara gelenlerin en uygun ürünü aramak zorunda olduklarını ve bozuk ürünlere yöneldiklerini söyledi. Kaya, “Bozuk mallara para vermek zorundayız, eve eli boş dönmemek için. Bir yeşil soğan olmuş 10 lira, üretici ağlıyor, tüketici ağlıyor. Bu saatten sonra bu durumu kimse düzeltemez, ülke batmış. Bundan sonra başa kim gelirse gelsin yıllarca bu ülkenin borcunu ödeyecek. Olan gariban halka oluyor. Yağ 2 hafta önce 100 liraydı, Rusya Ukrayna’ya savaşı sonrası oldu 180 lira” dedi.

SORUMLU BU HÜKÜMETTİR

Yasemin isimli kadın ise, “Bir şişe yağ olmuş 180 TL şu anda evimde yağ yok. Ben yağa bu parayı versem benim çocuklarım ne yiyecek. Elektrik ve doğalgazı hiç söylemiyorum bile. Bütün bunların sorumlusu bu hükümettir. Biz sana neden oy verelim ki” diyerek tepkisini dile getirdi. Haber Merkezi

ERKEN SEÇİM OLSUN, BU GİTSİN

43 yıldır Ankara’da yaşadığını hiçbir dönemde bu kadar pahalı pazar görmediğini vurgulayan Dilber Kocaoğlu, pazardan eli boş döndüğünü, domates dahi alamadığını anlatırken, “En kötü biber olmuş 20 lira onu da yarım kilo aldım. Artık ne diyelim buramıza kadar geldi. Bu krizin tek sebebi güzel yönetememek. Hükümetin değişmesi lazım bir an önce. Erken seçim olsun, bu gitsin. Kim gelirse gelsin bu gitsin yeter ki artık yeter” dedi.

Haber Merkezi

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KDV indirimine rağmen fiyat artışı sürüyor

KDV’nin yüzde 1’e düşmesine rağmen fiyatlardaki değişiklikleri yorumlayan ekonomistler, enflasyonla mücadelenin bu gibi geçici dönemsel önlemlerle olmayacağını vurgularken, fiyatların artmaya devam edeceğini belirttiler.

Cumhuriyet’in haberine göre, iktidarın enflasyonla mücadele kapsamında gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 1’e indirilmişti. KDV indirimlerinin uygulanmasının ardından 16 Şubat günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “1-2 ay içinde rafların nasıl düzeleceğini göreceğiz” demişti. Aradan geçen süre içinde fiyatlardaki artış durulmadı. Enflasyonla mücadelenin bu gibi geçici önlemlerle olamayacağını söyleyen Prof. Dr. Duran Bülbül, iktidarın enflasyonu önlemenin aksine tetikleyici politikalar izlediğini belirtti. Marketlerdeki KDV indiriminin devletin gelirlerini ve marketlerin nakit dengesini bozmaktan başka bir işe yaramadığını söyleyen Prof. Sadi Uzunoğlu ise, “KDV indirimini fırsata çevirip o oranda zam yapanlar oldu satış fiyatlarına. Çünkü piyasalardaki fiyatlama davranışları bozuldu” vurgusunu yaptı.

Haber Merkezi