"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2022 SALI - YIL: 53

'Erken seçim olsun, bu iktidar gitsin'

29 Mart 2022, Salı
Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, gıda ürünleri, sebze, meyve ve birçok ihtiyaç malzemesine gelen zamlara karşısında vatandaş geçinemediğini belirtirken, “Erken seçim olsun, bu (iktidar) gitsin. Kim gelirse gelsin bu gitsin yeter ki artık yeter” diyor.

Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, gıda ürünleri, sebze, meyve ve birçok ihtiyaç malzemesine gelen zamlara karşı yurttaş artık geçinemediğini söylüyor. Mamak İlçesi Tuzluçayır’da bulunan Salı Pazarında hem esnafa hem alışverişe gelen yurttaşlar, pahalılıktan şikayetçi. Tüm bunların sorumlusu iktidar diyen yurttaş, “Yarım kilo sebzeyi dahi alamaz duruma geldik” diyerek isyan etti.

Yuttaşlar, “İktidar zaten gidiyor giderken de ‘her şeylerini alıp öyle gideyim’ diyor, Erken seçim olsun, bu gitsin.  Kim gelirse gelsin bu gitsin yeter ki artık yeter” dedi. artıgerçek’in haberine göre eskiden 3 TL’ye aldığı ürünü şimdi 13 TL’ye dahi alamadığını belirten yurttaşlardan Elif Kaya, pazara gelenlerin en uygun ürünü aramak zorunda olduklarını ve bozuk ürünlere yöneldiklerini söyledi. Kaya, “Bozuk mallara para vermek zorundayız, eve eli boş dönmemek için. Bir yeşil soğan olmuş 10 lira, üretici ağlıyor, tüketici ağlıyor. Bu saatten sonra bu durumu kimse düzeltemez, ülke batmış. Bundan sonra başa kim gelirse gelsin yıllarca bu ülkenin borcunu ödeyecek. Olan gariban halka oluyor. Yağ 2 hafta önce 100 liraydı, Rusya Ukrayna’ya savaşı sonrası oldu 180 lira” dedi.

SORUMLU BU HÜKÜMETTİR

Yasemin isimli kadın ise, “Bir şişe yağ olmuş 180 TL şu anda evimde yağ yok. Ben yağa bu parayı versem benim çocuklarım ne yiyecek. Elektrik ve doğalgazı hiç söylemiyorum bile. Bütün bunların sorumlusu bu hükümettir. Biz sana neden oy verelim ki” diyerek tepkisini dile getirdi. Haber Merkezi

ERKEN SEÇİM OLSUN, BU GİTSİN

43 yıldır Ankara’da yaşadığını hiçbir dönemde bu kadar pahalı pazar görmediğini vurgulayan Dilber Kocaoğlu, pazardan eli boş döndüğünü, domates dahi alamadığını anlatırken, “En kötü biber olmuş 20 lira onu da yarım kilo aldım. Artık ne diyelim buramıza kadar geldi. Bu krizin tek sebebi güzel yönetememek. Hükümetin değişmesi lazım bir an önce. Erken seçim olsun, bu gitsin.  Kim gelirse gelsin bu gitsin yeter ki artık yeter” dedi.

Haber Merkezi

***

KDV indirimine rağmen fiyat artışı sürüyor

KDV’nin yüzde 1’e düşmesine rağmen fiyatlardaki değişiklikleri yorumlayan ekonomistler, enflasyonla mücadelenin bu gibi geçici dönemsel önlemlerle olmayacağını vurgularken, fiyatların artmaya devam edeceğini belirttiler.

Cumhuriyet’in haberine göre, iktidarın enflasyonla mücadele kapsamında gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 1’e indirilmişti. KDV indirimlerinin uygulanmasının ardından 16 Şubat günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “1-2 ay içinde rafların nasıl düzeleceğini göreceğiz” demişti. Aradan geçen süre içinde fiyatlardaki artış durulmadı. Enflasyonla mücadelenin bu gibi geçici önlemlerle olamayacağını söyleyen Prof. Dr. Duran Bülbül, iktidarın enflasyonu önlemenin aksine tetikleyici politikalar izlediğini belirtti. Marketlerdeki KDV indiriminin devletin gelirlerini ve marketlerin nakit dengesini bozmaktan başka bir işe yaramadığını söyleyen Prof. Sadi Uzunoğlu ise, “KDV indirimini fırsata çevirip o oranda zam yapanlar oldu satış fiyatlarına. Çünkü piyasalardaki fiyatlama davranışları bozuldu” vurgusunu yaptı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya ve Ukrayna'ya 'insani ateşkes' çağrısı

    İstanbul’da trafik işlemez duruma gelecek

    6 parti liderinden ortak mesaj: Birlikteliğimizi bozdurmayız

    'Erken seçim olsun, bu iktidar gitsin'

    Yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor

    Fiyat sorup gidiyorlar

    Gençlerin yüzde 75’i: Cumhur’a oy yok

    Nisan’da elektriğe zam mı var?

    Adil seçim için işbirliği şart

    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

    Açlık sınırı, asgari ücretin 675 lira üzerinde

    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı

    Dolmabahçe'deki kritik görüşme yarın

    'Temel ihtiyaç ürünlerinin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık'

    Zelenskiy'den "Ukrayna'da kaçırılan bazı belediye başkanları öldürüldü" açıklaması

    Rus müzakere heyeti İstanbul'da

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Somali kıtlık riskiyle karşı karşıya

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Ukrayna'dan 'Türkiye' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Zor günlerin kahramanı; Hurşid Hoca
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Geçiş ve gülüş garantisi
    Faruk ÇAKIR

    Her adımda hukuk ihtiyacı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman paneli
    Orhan GÜLER

    Risale-i Nur Külliyatından vecizeler: Sözler* (2)
    Genel

    İstanbul’da trafik işlemez duruma gelecek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî’nin istikbâl ümidi (2)
    Genel

    'Erken seçim olsun, bu iktidar gitsin'
    Süleyman KÖSMENE

    Emredilenler bize yeter

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.