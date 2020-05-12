Erken seçim olur mu?

Türkiye’de “yeni normal”in ilk adımları atılırken iç siyasette ise üslup sertleşiyor. Bazı uzmanlara göre salgın ve sertleşen dil erken seçim gibi sonuçlara yol açabilir.

Salgında “yeni normal dönemin” ilk adımlarının atılmaya başlandığı bugünlerde Türkiye’deki iç siyaset gündemi hareketli ve harareti de yüksek. Ekonominin gidişatı, erken bir seçimin olasılık dahilinde olup olmadığı, seçim sistemi değişikliği tartışmaları ve muhalefet belediyeleri ile yeni kurulan partilerin giderek artan görünürlüğü korona günlerinde siyaseti ısıtıyor. Hatta bazı uzmanlara göre salgın ve siyasette sertleşen dil önümüzdeki dönemde erken seçim gibi farklı siyasi sonuçlara neden olabilir. Kulislerdeki erken seçim tartışmasını ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın salgınla ilgili açıklamalarında dahi muhalefete sert bir dille yüklenmesi ve Cumhur İttifakı’nın önemli bileşeni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de benzer tondaki ifadeleri yeniden gündeme getirdi.

Seçime gidilecekmiş gibi bir hava var

“Siyasî atmosfer hiç üç sene sonra seçim olacakmış gibi değil de sanki birkaç ay sonra seçime gidilecekmiş gibi bir havada” diyen siyaset bilimci Burak Bilgehan Özpek olası bir erken seçim kararının “rasyonel” olmayacağını söyleyerek bununla birlikte iktidarın yerel seçimlerin İstanbul’da yenilenmesi gibi irrasyonel kararları da zaman zaman alabildiğini hatırlatıyor. DW Türkçe’ye konuşan Özpek, ekonominin gidişatı ve başka bazı nedenlerle erken seçim kararı alınmasının kendisini şaşırtmayacağını ifade ederek, “Çünkü bu şekilde AKP birkaç sene sonra ekonomik koşullar yüzünden asla kazanamayacağı bir seçimi kısa süreli bir genişleme, iktisadi refah yaratarak erken seçim vasıtasıyla kazanabilir” yorumu yapıyor. Farklı siyasî yelpazeden partilerle irtibat halinde olan MAK Araştırma’nın sahibi Mehmet Ali Kulat da erken seçimin yaklaştığı görüşünde ve çok da uzak olmayan bir tarihte, sonbahar aylarında seçim olacağını düşünüyor.

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Partiden kopmalara sebep olabilir

Türkiye’nin Haziran’la birlikte siyasî açıdan sıcak bir yaz geçirmesini ve yeni kurulan Gelecek ve DEVA gibi partilere geçişlerin olmasını bekleyen Kulat, şunları söylüyor: “Dışardan baktığınızda seçime daha 3,5 yıl var, yerel seçim olalı da daha bir yıl olmuş. Durup dururken, normal şartlar altında elinizde bu kadar imkân varken kâğıt üstünde seçime girişmezsiniz, ama başka etkenler var. Bunun başında da ekonomi geliyor.” “(Ekonomideki sorunların) sorumluluğu dış güçlere atılarak bu durum ne kadar tolere edilebilir?” diye soran Kulat, AKP tabanında da mevcut ekonomik şartlara dair ciddî şikâyetler bulunduğunu ve bunun partiden kopmalara sebep olabileceğini savunuyor. Özpek, AKP’nin doğrudan politik ekonomi enstrümanları ile halkla kurduğu ilişkinin iktisadî durum zora girdikçe bozulduğuna dikkat çekiyor. Ekonomideki kötü gidişi bir şekilde “maskelemek” açısından AKP için siyasetin önemli olduğunu ifade eden Özpek, “AKP’nin siyaset yapma biçimi de hem siyasi tansiyonu ve toplumsal kutuplaşmayı da yüksek tutmak, hem de iç ve dış düşman tehditleri ile kendi seçmenini birbirine kenetlemek” diyor.