Erken seçime bir adım daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgarî ücretteki yüzde 50 artış oranını “tarihi” ilan etmesine ekonomistler dikkat çekti.

Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden iktisat profesörü Mustafa Özer, “Bu kadar yüksek bir artış ve cumhurbaşkanının kendisinin asgarî ücreti ilân etmesi erken seçimin çok yakın olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. DW Türkçe’nin haberine göre Özer, asgarî ücretteki artış tarihi olsa da halkın bu artıştan bir kazanım elde edemeyeceğini savundu. Öte yandan Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, faizin düşürülmesi ile asgarî ücrete yüzde 50 zam gelmesinin seçim ilânı olduğunu belirtti. Kahveci, “Dün resmen olmasa bile seçim ilan edildi. Çünkü bu ekonomik denge sürdürülemez bir noktada. Kısa süre içinde kur&enflasyon sarmalı verilenleri geri alacaktır. O nedenle yönetim elini hızlı tutmak zorunda. Halkı kısa bir yalancı baharla kandırdık yoksa kara kış geliyor” dedi.

Haber Merkezi