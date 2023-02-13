Ermenistan sınırı 35 yılın ardından yardım için açıldı

Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınır 35 yılın ardından depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla açıldı.

Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, bugün Ermenistan Türkiye sınırından geçen yardım tırlarının fotoğraflarını paylaştı. Kılıç resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Depremin hemen akabindeki 28 kişilik A/K ekibi ve teknik ekipmana ilaveten,Ermenistan halkının 5 TIR dolusu 100 tonluk gıda,ilaç,su ve sair acil yardım paketi de bu sabah Alican sınır kapısından geçerek Adıyaman’a doğru yola çıktı. Teşekkürler @RubenRubinyan teşekkürler Ermenistan” ifadelerini kullandı.

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