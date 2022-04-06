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6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ernail Kantar vefat etti

06 Nisan 2022, Çarşamba
Öğretmenlikten emekli olduktan sonra uzun yıllar Yeni Asya'da musahhih olarak çalışan Ernail Kantar tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti.

Kantar’ın eşi Yadigâr Hanım da bir ay önce Hakkın rahmetine kavuşmuştu.

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Faruk Çakır'ın yazısı:

Ernail Kantar Abimize rahmet

 

Bir Yeni Asya emektarı daha, emekli öğretmen ve emeklilik sonrası musahhih olarak çalışan Ernail Kantar Ağabeyimiz fanî dünya hayatını tamamladı ve dün (5 Nisan 2022) vefat etti. Ağabeyimizin mekânı Cennet olsun inşallah.

Ernail Ağabey emekli öğretmen olduğu için ona büyük çoğunlukla ‘hocam’ diye hitap ederdik. Bildiğim kadarıyla emeklilik sonrası Yeni Asya’yı ziyarete geldiği bir gün, gazetede çalışması teklif edilmiş ve memnuniyetle kabul etmiş. Gazetede çalıştığı günlerde ekseriyetle aynı İETT aracıyla işe gider ve yine iş sonrasında da aynı şekilde birlikte dönerdik. Yolculuklar esnasında başta öğretmenlik hayatı olmak üzere pek çok hatırasını bizimle paylaşırdı. Onun hayatı bir bakıma ‘memur’ hayatının özetiydi. İdarecileriyle yaşadığı sıkıntılar, bulunduğu bazı köylerde karşılaştığı tavırlar ve tabii ki amirlerinin ‘siyasî’ tavırları onu çok rahatsız etmişti. Ama her defasında hakkını aramaktan da geri durmadığı anlaşılıyordu. Nihayet emekli olmuş ve bir ev alarak İstanbul’a taşınmıştı. Evi ile iş arasında uzun bir mesafe vardı ve geliş ve gidişler onu yoruyordu. Fakat işine çok dikkat eder ve hasta günlerinde dahi gazeteye gelirdi. “Hocam, yorgun olduğunuz günlerde işe gelmeyebilirsiniz” diyenlere, “Yok, işi aksatmak olmaz” diye cevap verir ve mutlaka işe gelirdi. 

Ernail Ağabey aynı zamanda herkesle çok kolay sohbet konuları bulur ve konuşurdu. İşe gidip gelirken bindiği otobüs şoförlerinden tanımadığı yoktu. Herkesle sohbet eder ve çoğu zamanda gazetemizi tanıtır, uygun gördüğü kişilere de gazeteyi hediye ederdi. Bu şekilde gazeteye yakın duraktan geçen hemen her şoföre Yeni Asya’yı tanıtmış ve çoğuna da hediye etmiştir. İşe gelmediği bazı günlerde şoförler, tanıdıkları başka arkadaşlardan gazete isterdi. (Basın kartı kullanıldığı için şoförler gazetede çalışanları tanırdı.)

Ernail Ağabey en başta dikkatli bir Yeni Asya okuyucusu idi. Musahhihlik yaparken “Yorulmuyor musunuz?” diye soranlara, “Ben burada çalışmazken de zaten gazetenin her yazısını okurdum. Şimdi aynı şeyi ‘iş’ olarak yapıyorum. Hiç yorulmuyorum” derdi. Ağabeyimiz aynı zamanda ‘uydurukça’ kelimeler konusunda da çok hassastı. Böyle kelimeleri mutlaka değiştirir, “Hocam artık bu kelimeleri herkes kullanılıyor” diyenlere karşı da Risale-i Nur’da kullanılan kelimeleri örnek vererek cevap verirdi.

Beraber çalıştığımız herkes şahittir ki, Ernail Ağabeyimiz iş yapmaktan gocunmazdı. Yapabileceği iş olunca, “Ben senin şu işini yapayım. Sen haberini hazırla, yazını yaz” dediğine şahit olurduk.

Risale-i Nur derslerinin sıkı bir takipçisi olduğunu da ayrıca hatırlatmakta fayda var. Cumartesi akşamları yapılan Risale-i Nur sohbetine katılmak için erken saatlerden itibaren beklediği olurdu.

Ernail Ağabey eğitimci olduğu için, “Demokrat Eğitimciler Derneği”nin faaliyetlerini de hiç aksatmazdı. Yapılan toplantılar mutlaka katılır, bunun için yollarda çektiği sıkıntıları dert etmezdi.

Yakın zamanda hanımı vefat eden hocamız, yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak tedavi gördüğü hastanede ebedî âleme göç eyledi. Başta ailesi olmak üzere, camiamızın başı sağ olsun. Mekânı Cennet olsun inşallah. Amin.

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