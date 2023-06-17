Eroinde rekor artış

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin raporu, Covid-19 salgını sonrası Türkiye’de ele geçirilen eroin miktarının rekor düzeyde arttığını ortaya koydu.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası Türkiye’de ele geçirilen eroin miktarının rekor düzeyde arttığını duyurdu. EMCDDA’ya göre, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında Türkiye’de 13,4 ton eroin ele geçirilirken, 2021’de bu miktar 22,2 tonu aştı. BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, önceki gün açıklanan EMCDDA’nın 2023 Avrupa Uyuşturucu Raporu, 27 AB ülkesi ile aday ülke Türkiye’nin ve Norveç’in katkıları ile hazırlandı.

2021’de Avrupa’dan daha çok eroin yakalandı

Avrupa genelinde en yaygın olan uyuşturucuların başında esrar geliyor. Onu, kokain, eroin ve diğer sentetik uyuşturucular izliyor. AB genelinde 2021’de toplam 816 ton toz kenevir ve 256 ton kubar esrar ele geçirildi. Aynı dönemde Türkiye’de yapılan operasyonlarda ise 33 ton reçine kenevir ve 31 yon kubar esrar yakalandı.