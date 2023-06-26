Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Hatay Valiliğine Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Rize Valisi Kemal Çeber, Adıyaman Valiliğine Ağrı Valisi Osman Varol atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne de Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız getirildi. AA

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