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1 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Erteleme, adalet krizini derinleştirir

01 Mayıs 2020, Cuma 00:01
DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, yargı faaliyetlerinin 15 Haziran’a kadar durdurulmasının adalet krizini derinleştireceği belirtildi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında yargı faaliyetleri 15 Haziran’a kadar durduruldu. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), adliyelerdeki dava, icra, şikâyet, itiraz bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin, virüsünün yayılmasını önleme amacı taşımakla birlikte ortaya çıkarabileceği ‘olumsuz’ sonuçlara karşı da önlem alınmasını istedi. DEVA adına yapılan yazılı açıklamada, 45 gün daha erteleme için “Türkiye’de hem iş yükü hem de adalet ve hak arama yönünden zaten sorunlu olan yargıya ilişkin aksaklıkların daha da derinleşmesine yol açacağı unutulmamalı” denildi. Açıklamada, yaşanan bu tabloda barolara kayıtlı 130 bin civarında avukat, avukatlara bağlı olarak çalışan icra takip elemanı ve onlar bünyesinde çalışan 100 binlerce insanın mağdur olduğu belirtilerek, şöyle denildi: “Avukatların takip ettikleri dosyalar ve icra işlemleri üzerinden geçimlerini sağladıkları dikkate alındığında, ortalama 90 gün boyunca maddi olarak gelir elde edememeleri avukatların üstesinden gelemeyecekleri kadar ağır sonuçlar doğuracaktır. Geçimini maaşına, yargılamalara ve icra işlerine bağlamış on binlerce avukat; adliyelerin kapalı olması nedeniyle, büyük endişe taşımaktadır.”

Alternatif tedbirler getirilmeli

DEVA, çözüm için şu 4 öneride bulundu: 1- Yargılamalara ve duruşmalara ilişkin erteleme tedbiri yerine alternatif tedbirler getirilmelidir. Örneğin, kademeli olarak sosyal mesafe tedbirlerinin, duruşma salonları için de uygulanması sağlanarak, sadece tarafların ve avukatların katılımı ile duruşmaların yapılması yahut da 15 Haziran’a kadar duruşmaların daha da gecikmemesi için alternatif olarak SEGBİS üzerinden, avukatların ve tarafların çevrim içi katılımı ile gerçekleştirilmesi hayata geçirilmelidir. 2- İcra takibi ve işlemlerinde icra dairelerine gitmeden UYAP üzerinden yapılabilecek her türlü işlem serbest bırakılmalı, böylece fiili icra işlemleri dışında diğer taleplere ve sorgulamalara imkân tanınmalıdır. 

Vatandaşlar hakkını arayabilsin

3- Erteleme tedbirinin bitiminden kısa süre sonra başlayacak olan adli tatil, yapılacak geçici bir yasal düzenleme ile sadece bu seneye mahsus olmak üzere kaldırılabilir. Böylece vatandaşlarımızın hak aramalarının ve adalete erişiminin gecikmesinin önüne geçilmiş olacaktır. 4- Ekonomik tedbirlere ilişkin alınacak önlemlerle, stajyer avukatlara karşılıksız belirli bir ücret ödenmesi, kısa çalışma ödeneği olarak sağlanan geçici gelir desteğinin tüm sigorta ile çalışan avukatları kapsayacak şekilde düzenlenmesi, bağımsız çalışan avukatlara ise belirli bir süre asgari gelir desteği, kira ve varsa personel giderleri ödenmesi gerekir. Keza avukatlara belirli bir şart koşulmaksızın faizsiz kredi verilmesi, SGK prim borçları, beyanname, vergi ödeme vb. mükellefiyetlerin ertelenmesi, KDV oranlarının indirilmesi, CMK ve Adlî Yardım ödeneklerinin âcilen ödenmesi gibi tedbirlerin de ivedilikle yapılması zorunludur.

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