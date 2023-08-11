Esad, Erdoğan’a kapıyı kapattı

Artı Gerçek yazarı Musa Özuğurlu, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın Sky News Arapça kanalına verdiği ropörtajı değerlendirdi.

Özuğurlu yazısında, “Erdoğan ile görüşme konusunda Esad şöyle diyor: Önkoşulu olmayan bir görüşmeden söz edilmesi, gündemsiz bir görüşme demek olur. Gündemsiz bir görüşme hazırlıksızlık, hazırlıksızlık da sonuçsuzluk demektir, O zaman Erdoğan ve ben neden buluşuyoruz? Örneğin, serinletici içecekler içmek için mi?” Esad’ın röportajda “ön şart (başlıklar) olmadan niye masaya oturalım?” vurgusu Suriye’nin bu konudaki duruşunun değişmediğini gösteriyor. Suriye açısından örgütler artık ciddi bir tehlike oluşturmuyor, yönetimin “daha ciddi tehlike olarak” gördüğü Türkiye ve ABD’nin Suriye’deki askeri varlıkları” dedi.

Haber Merkezi