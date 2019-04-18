Eski AKP İl Başkanı: Süreci yönetemedik

Eski AKP İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasının ardından açıklamalarda bulundu.

Seçim sürecini değerlendiren Temurci, “Toplum nezdinde ahlaken, vicdanen seçimi kaybetmiş olmak bizleri kahrediyor” dedi. Geçen yıl AKP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Temurci, yerel seçime ilişkin değerlendirmesinde, “Sevdamız dediğimiz bu şehri çeyrek asır sonra kaybediyor olduğumuzu düşünmek dahi içimizi acıtıyor” dedi. “Daha da önemlisi; İstanbul’da süreci yönetememek, toplum nezdinde ahlaken-vicdanen seçimi kaybetmiş olmak Ak Partimizi bir dava hareketi olarak gören bizleri kahretmiştir” diyen Temurci, “Demokrasi ve hukuk var oldukça, kazanan her daim milletimiz olacaktır” dedi.

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