Eski amiraller açıklamasında yeni gelişmeler

104 eski amiralin yayımladığı Montrö açıklamasını imzalamayan emekli amiral Semih Çetin, 10 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili ayrıntıları anlattı.

Çetin, “Emekli Amirallerin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen son taslağın başlığında ‘Yüce Türk Milletine’ ifadesi yoktu ve tarih 6 Nisan’dı fakat 4 Nisan’da basına sızdı” ifadelerini kullandı. Emekli amirallerin duyurusunu yayınlayan AvazTürk.com Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır da metnin kendisine emekli amirallerin dışında bir kaynaktan geldiğini, gazeteci refleksi ile yayınladığını söyledi. Zihni Çakır, “Cumhurbaşkanlığı’na yakın birilerine aktardım. Bana bu metni gönderen kaynağım benden önce de şu an kabineden olan bir bakana gönderdiğini söyledi. Ben metnin elinde olduğunu düşündüğüm için acaba sosyal medyadan bir uyarı yapar mı diye bekledim ama hiçbir hamle gelmeyince, haberi teyit ettikten sonra aktif ettim” dedi.