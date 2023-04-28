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29 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Eski CHP’nin yerini AKP aldı

28 Nisan 2023, Cuma 18:30
Eski AKP milletvekili, yazar Mehmet Ocaktan, CHP’nin halka tepeden bakan nobran dilden büyük ölçüde kurtulduğunu, ancak aynı zihniyetin yerini AKP’nin aldığını kaydetti.

Ocaktan, “Neredeyse her gün bir AK Partili yönetici, bakan, milletvekili zamlardan bunalan fakir-fukaranın feryatlarını duyarak onları anlamak yerine, “Siz ezikler biz TOGG yapıyoruz, siz soğan derdindesiniz” benzeri sözlerle hepimizi utandıran hakaretler yağdırıyorlar. Bu AK Partili bakanlar, genel başkan vekilleri, danışmanlar nasıl bir dünyada yaşıyorlar acaba… Bunlar hiç çarşıya-pazara inmezler mi, evinin en hayati ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan ailelerin yaşadığı hüznü hiç duymazlar mı?” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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