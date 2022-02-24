Eski Kültür ve Turizm Bakanı Günay: Yeni Asya'nın duruşu ümidimizi güçlendiriyor

60. ve 61. Hükümetleri Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 53. yıl mesajında, “Yeni Asya gazetesi, yarım yüzyılı aşan yayın yaşamı boyunca, her dönemin zorluklarına göğüs gererek yoluna devam ediyor. Son yıllarda bu zorluklar her gün daha dayanılmaz boyutlara ulaştı; maddî-manevî engeller ve cezaî yaptırımlar, basın özgürlüğünü yok derecesine indirmeyi, bütün medyayı tek sesli ve tek renkli hale getirmeyi amaçlıyor” dedi.

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