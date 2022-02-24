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24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Günay: Yeni Asya'nın duruşu ümidimizi güçlendiriyor

24 Şubat 2022, Perşembe
60. ve 61. Hükümetleri Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 53. yıl mesajında, “Yeni Asya gazetesi, yarım yüzyılı aşan yayın yaşamı boyunca, her dönemin zorluklarına göğüs gererek yoluna devam ediyor. Son yıllarda bu zorluklar her gün daha dayanılmaz boyutlara ulaştı; maddî-manevî engeller ve cezaî yaptırımlar, basın özgürlüğünü yok derecesine indirmeyi, bütün medyayı tek sesli ve tek renkli hale getirmeyi amaçlıyor” dedi.

Günay,  “Bu ortamda Yeni Asya’nın ve -sayıları sınırlı da olsa- bir avuç gerçek gazeteci ve basın organının, ilkeli, cesaretli, kararlı duruşu, bütün bu karabasanın geride kalacağına dair inançlarımıza güç katıyor. 53. kuruluş yıldönümünde Yeni Asya’ya emek verenleri kutluyor, teşekkür ediyorum. Okurlarını saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

MEHMET KARA - ANKARA

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Gazetemizde yer alan diğer içerikleri okumak için tıklayınız:

Her yerde Yeni Asya coşkusu

Kıyamete kadar sahip çıkacağız

53. yıla girerken

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

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  • nabi

    24.2.2022 00:22:50

    Sayın bakanım Yeni Asya gazetemizin 53.ncü kuruluş yıldönümümüze ait nazik kutlama mesajınıza bizler Yeni Asya okuyucuları olarak teşekkürlerimizi arz ederiz. Demokrasinin tesisi yolundaki gayret ve çabalarınızdan dolayıda ayrıca zat-ı alinizi tebrik eder, sağlıklı, sıhhatli ömürler dileriz. 5

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