Eski Manisa Tugay Komutanı hakkında karar

15 Temmuz darbe girişimi davasında eski Manisa Merkez Tugay Komutan vekili albay Murat Yılmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa'da, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık eski Manisa merkez tugay komutan vekili albay Murat Yılmaz'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanık eski Albay Nihat Eryılmaz, eski yarbaylar Engin Yücel ve Şükrü Özermiş ise müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk'a 7 yıl 6 ay, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Eski astsubaylar Tarık Demirtaş ile Ferdi Yörüyen ve eski üsteğmen Yunus Bayat ise beraat etti. AA

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