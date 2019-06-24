Eski Sırp askere insanlığa karşı suçtan 13 yıl hapis

Bosna Hersek Mahkemesi, eski Sırp asker Sretko Pavic’i, Bosna Hersek’te 1992-1995’te yaşanan savaşta insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum etti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Pavic’in 1992’de Sırp asker ve polisler tarafından Bosna Hersek’in kuzeyindeki Prijedor’da Sırp olmayan nüfusa yönelik yapılan sistematik saldırılarda aktif rol aldığı belirtilerek, eski Sırp askerin insanlığa karşı suçtan 13 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi. Açıklamada, Pavic’in Prijedor’daki Boşnak nüfusun evlerini terk etmesi ve öldürülmesinde de yer aldığı kaydedildi. İnsanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanan Pavic hakkındaki karar duruşması dün yapıldı.

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