Eski Susurluk Komisyonu Başkanı Elkatmış: Böylesi görülmedi

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Peker’in açıklamalarını değerlendiren Mehmet Elkatmış, “Bu iddialar mutlaka araştırılmalı” dedi.

TÜRKİYE’DE HUKUK YOK, YARGI YOK

“İddialar uzadıkça uzuyor. Türkiye'de biten bir şey var: Hukuk, adalet. Memlekette bugün bunların yaşanmasının en temel nedeni hukukun olmayışıdır. Yargı görevini etkin yapmıyor.”

VATANDAŞ ADALETTEN SOĞUTULUYOR

“Ben böylesini görmedim. Ortalık toz-duman olmuş. Siyasette bırakın saygıyı, sevgiyi, tahammül kalmamış. Oysa ki adalet mülkün temelidir. Bu, dinimizin emridir. Vatandaş adaletten soğutuluyor.”

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Böylesi görülmedi

Eski Susurluk Komisyonu Başkanı ve AKP’nin kurucu üyesi Mehmet Elkatmış, Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen siyaset-mafya-medya ilişkisi için “Böylesini görmedim” dedi.

Elkatmış, DW Türkçe’nin sorularını cevapladı. Elkatmış, “İddialar uzadıkça uzuyor. Bitmiş değil. Türkiye’de biten bir şey var: Hukuk, adalet. Hukuk yok, yargı yok. Memlekette bugün bunların yaşanmasının en temel nedeni hukukun olmayışıdır. Yargı etkin bir şekilde görevini yapmıyor. Siyasette didişme almış başını gidiyor. Ben böylesini görmedim. Ortalık toz-duman olmuş. Siyasette bırakın saygıyı, sevgiyi tahammül kalmamış. Oysaki adalet mülkün temelidir. Bunu dinimiz açık bir şekilde söyler. Türkiye’de adalet yok. Kaos yaratılıyor. Vatandaş adaletten soğutuluyor” ifadelerini kullandı.

Ne gerekiyorsa yapılmalı

İddiaların soruşturulması gerektiğine dikkat çeken Elkatmış, “Sistem yargıçların, savcıların elini koluyu bağlıyor olabilir. Ama yargı yargıdır. Geldiysen o makamlara, olduysan yargıç görevini yapacaksın. Bu, kişilik meselesidir. Görev bilincidir. Ama bakıyorsunuz korkuyorlar. Memlekette liyakat kalmamış. Kişiliksizlik, bilgisizlik açıkça ortada. Yaranma ve yalakalık üzerine kurulmuş bir adalet sistemi kabul edilemez. Olur olmaz, gereksiz yerlerde devreye giren savcıların şimdi de devreye görev bilinciyle girmesi gerekir. Demokratik ülkelere bakalım, neler oluyor, ne yapılıyor? Demokrasinin gereği neyse o yapılmalı. İlgili kişiler bunu görsün, buna baksın. Toplumun bu kadar duyarlı olduğu bir meselede araştırma-soruşturma ne gerekiyorsa yapılmalıdır” dedi.

Türkiye geçmişinden ders çıkartmıyor

“Türkiye geçmişinden ders çıkartmıyor” diyen Elkatmış, şu şekilde devam etti: “Ne zaman çıkardı ki? Yıllarca siyasette bulundum. Bugün geldiğimiz ortama bakın. Toplumun ortak bir sorunu var ve siyaset çözüm üretemiyor. Böylesi nerde görülmüş. İncelersin, gerekeni yaparsın. Mecliste komisyon kurarsın. Niye olmuyor bunlar? Çünkü Türkiye’de gerçekten adalet yok. Adalet hepimizin olmazsa olmazıdır. Devletin, halkın güvencesidir. Ortaya bir kirli ilişkiler ağı dökülmüşse bunun araştırılması, soruşturulması elzemdir. Adalet içinde, hukuk içinde araştırılması yapılmalıdır.”