Esnaf belini doğrultamayacak halde

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde esnaf, artan enerji maliyetlerinden dolayı zor günler geçiriyor.

Kadirli Gıda Maddeleri Odası Başkanı Durdu Avan ise “İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz nedeniyle arz ve talep dengesinin bozulması ve nihayetinde elektrik faturalarındaki artış esnafımızın belini doğrultmayacak hale gelmiştir. Esnafımız çok güç durumda böyle giderse hep kapanacak ve en çok pastaneler, dondurmacılar, kafeler, fırınlar, kuruyemişçiler ve kasaplar gibi raf ömrü kısa olan sektörler etkilenmiştir” dedi. Kadirli Gıda Maddeleri Odası İkinci Başkanı Nami Nacar ise “Bu ay havaların soğuk olması kış olması münasebetiyle elektrik tüketimi asgari seviyede, öyle olduğu halde yaklaşık 4 ve 16 bin lira arasında değişik elektrik faturaları yansımış arkadaşlarımıza, bu konuda çok muztaripler büyüklerimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Balıkesir - Anka