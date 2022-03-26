Esnaf, çiftçi feryad ediyor: Çoluğuma çocuğuma taş mı götüreyim

Zor günler yaşayan esnaf ve çiftçi hükümetin ilgisizliğinden şikâyetçi; “evimizi, çocuğumuzu geçindiremiyoruz.”

YETER BU YAPILANLAR

ESNAF, çiftçi ve vatandaşa bir dokun bin ah işit. İşte bunlardan bazıları. Bir çiftçi; “Gübre atamadık, rekolte düşüyor. Traktörlerimize mazot bulamıyoruz. Kontağa basamıyoruz. Nasıl çiftçilik yapacağız? Yeter artık bunların yaptıkları.” Bir esnaf; “Alım gücü yok. Elektrik geliyor bin 279 lira, 500 lira gelen dükkana. Ben çoluğuma çocuğuma taş mı götüreceğim?”

ÇİFTÇİ TEFECİNİN ELİNE DÜŞTÜ

BAŞKA bir çiftçi; “Hacizler, icralar, bahar geldi gübre alınacak mazot yok. Tarım Kredi’den hiç kimse gübre, mazot alamıyor. Çiftçi çok zor durumda, borç batağında, tefeciye gidip faizli para alacak yoksa bu gübreyi, yakıtı alamayacak.” Kuruyemiş dükkanı işleten baba ve oğul; “Akşamları eve gidiyorum, tebessümüm gitti, mutlu değilim.”

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HER GÜN GELEN ZAMLAR BIKTIRDI... ESNAF VE ÇİFTÇİ FERYAD EDİYOR...

Çoluğuma çocuğuma taş mı götüreyim?

ESNAF, “Alım gücü yok. Elektrik geliyor bin 279 lira, 500 lira gelen dükkâna. Ben çoluğuma çocuğuma taş mı götüreceğim?” diye soruyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri’de esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Bünyanlı Çiftçi, “Gübre atamadık, rekolte düşüyor. Traktörlerimize mazot bulamıyoruz. Kontağa basamıyoruz. Nasıl çiftçilik yapacağız? Yeter artık bunların yaptıkları. Gitsinler, istemiyoruz” dedi. Bir çiftçi, “Zam üstüne, zam geliyor, hayvanlarımızı satacağız alan yok. Hayvancılıktan mı vazgeçeceğiz, tarımdan mı vazgeçeceğiz?” diye sordu. Bir vatandaş; “Hayvancılık bitecek, köylü bitecek şehirdeki insan ne yapacak? Aç kalacak. Köylü milletin efendisiydi, köylü milletin kölesi oldu” dedi. Bir esnaf “Alım gücü yok. Elektrik geliyor bin 279 lira, 500 lira gelen dükkana. Ben çoluğuma çocuğuma taş mı götüreceğim? Yazık, günah. Bugün 4 tane müşteri geldi” diye konuştu. Bir çiftçi ise “Hacizler, icralar, bahar geldi gübre alınacak mazot yok. Tarım Kredi’den hiç kimse gübre, mazot alamıyor. Çiftçi çok zor durumda, borç batağında, tefeciye gidip faizli para alacak yoksa bu gübreyi, yakıtı alamayacak” dedi.

Üretim istiyoruz

Sivaslı bir çiftçi, “Mazota ne koyacağız, gübreye ne koyacağız, tohuma ne koyacağım. Evimizdeki tarlaya gidemezken Afrika’da tarla aldık diyenlere, Sudan’da tarla aldık diyenlere söylüyorum, tarlaya gidecek mazot bulamıyoruz. Bu çiftçi bu traktörleri yarın satacak, ekemiyoruz, biçemiyoruz, çocuğumuzu geçindiremiyoruz. Nerede bu devlet, nerede hükümet. Bir çiftçi olarak üretmek istiyoruz.” Kuruyemiş dükkanı işleten baba ve oğul işlerin sakinliğinden yakındı. Lambaları yakmaya tereddüt ettikleri belirten esnaf, “800 liradan başladı 2 bin 500 lira elektrik geldi” dedi. 40 yaşında olduğunu söyleyen dükkan sahibinin oğlu ise “Ben 40 yaşına kadar böyle bir düzenin içine girmedim, görmedim de. Akşamları eve gidiyorum, muhabbet ediyoruz babam olsun, eşim olsun tebessümüm gitti, mutlu değilim” dedi. Dükkan sahibi esnaf ise “Stresten burnum kanadı, ister istemez takıyorum” dedi.

Kayseri - Anka