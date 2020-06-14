Esnaf gidişattan endişeli

Araştırmaya göre Covid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik kriz sebebiyle esnafın yüzde 74’ünün endişe duyduğu, borçluların ve kredi kartı kullanımının arttığı belirlendi.

REM People şirketinin araştırmasında tüketicilerin salgın döneminde küçük esnafa yöneldiği ortaya çıktı. Esnafın yüzde 40’nın salgınla ilgili ‘kesinlikle endişeli’, yüzde 34’ünün ise ‘endişeli‘ olduğu kaydedildi. Kredi kartı kullanımı da salgın ve ‘normalleşme’ döneminde artış gösterdi. Esnaf işletmelerinde kredi kartı kullanımı yüzde 82’ye ulaştı. Öte yandan kredi borcu olan esnaf oranı yüzde 66’ye yükseldi. Bu oran Ocak ayında yüzde 54’tü.

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