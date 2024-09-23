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23 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Esnaf TBMM’nin açılışını bekliyor

23 Eylül 2024, Pazartesi 12:00
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken iki buçuk milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın TBMM’nin açılışını beklediğini hatırlattı.

Palandöken, “TBMM bilindiği üzere 1 Ekim’de açılıyor. İnşallah esnafın bu seferki umutları boşa gitmez. Enflasyonla mücadele edilen bu dönemde piyasada rekabet unsuru oluşturacak kesimin meseleleri gündeme gelmeli. Yıllardır bekliyoruz, büyük sermaye sokak aralarına kadar girdi. Ancak fiyatları tek elden sevk ve idare ediyorlar. Büyük sermaye adeta perakende sektörünü zapturapt altına almış durumda. Kurallar bir an evvel net bir şekilde konulmalı. Enflasyonla mücadele için Perakende sektöründe mutlaka düzenleme yapılması çok önemli” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

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