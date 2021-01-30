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30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum

30 Ocak 2021, Cumartesi 00:01
PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞLERİ HER GEÇEN KÖTÜYE GİDEN KİMİ ESNAF DÜKKANINI KAPATIRKEN, KİMİ DE HACİZLE KARŞI KARŞIYA.

ESNAFIN ÇIĞLIĞI AVM’Yİ İNLETTİ

Kayseri'de, pandemiden dolayı zor günler geçiren AVM esnafı yardım beklerken, icralık oldu. Kirasını ödeyemediği için AVM'yi işleten şirket tarafından icraya verilen ve dükkanındaki tüm ürünlerine el konulan esnaf Aysun Bıyık’ın yaşadığı çaresizlik, tüm esnafı  hüzünlendirdi.

ESNAFA VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

40 bin liralık kira borcuna karşılık 500 bin liralık ürününe el konulan Bıyık, “Esnafın yanındayız, hiçbir şekilde dükkanlar kapatılmayacak denildi. Dükkanlar kapatıldı. Haciz işlemleri uygulanmayacak denildi, haciz işlemleri uygulandı. Duyun artık feryadımızı” dedi.

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Esnafın çığlığı

Kayseri’de, pandemiden dolayı zor günler geçiren ve icralık olan AVM esnafının çığlığı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kayseri’de, pandemiden dolayı zor günler geçiren AVM esnafı yardım beklerken, icralık oldu. Kirasını ödeyemediği için AVM’yi işleten şirket tarafından icraya verilen ve dükkânındaki bütün ürünlere el konulan esnaf Aysun Bıyık’ın feryadı, cep telefonu kameralarına yansıdı.

“Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum” diye attığı çığlıklar AVM’yi inleten Aysun Bıyık, ANKA’ya konuştu. “Esnafın yanındayız, hiçbir şekilde dükkânlar kapatılmayacak, denildi. Dükkânlar kapatıldı. Haciz işlemleri uygulanmayacak, denildi haciz işlemleri uygulandı” diyen Aysun Bıyık, şunları söyledi: “İpeksaray Alışveriş Merkezi’nde işletme sahibiyim. İki mağazam var. Kiraların yüksek olduğundan dolayı Cuma günü ürünlerimle beraber dükkandan çıkmak istedim. Dışarıda bütçeme daha uygun bir mağaza buldum. Orada devam etmek istedim. Bunu yönetime de ilettim. Cuma günü ürünlerimi toplarken, akşam çıkışta kapıları üzerimize kilitlediler. Buradan hiçbir şekilde çıkılmayacağını söylediler. Güvenlik amirleri ürünlerimi orada gasp ettiler.”

Verdikleri sözleri tutmadılar

“Cumartesi beni orada görüşmeye çağırdılar, görüşme yapıldı bana verilmiş sözleri vardı” diyen Bıyık, “‘Hiçbir şekilde sizlere haciz olayı olmayacak, Pazartesi ürünlerinizi çıkarabilirsiniz’ denildi bana. Pazartesi ben mağazaya gittiğimde öğlen haciz işlemleri başladı. Haciz memurları geldi, ürünlerim yazılmaya başlandı. Tek tek ürünlerim yazıldı. ‘Bana verilmiş sözünüz vardı’ dedim. Kira borcum 40 TL iken 500 bin liralık ürünümü haczettiler. Orada sinir krizleri geçirdim. ‘Esnafın yanındayız’ denildi. ‘Hiçbir şekilde dükkânlar kapatılmayacak’ denildi. Dükkânlar kapatıldı. ‘Haciz işlemleri uygulanmayacak’ denildi haciz işlemleri uygulandı. Şu an ürünlerim hacizli bir şekilde duruyor. Ben rica ediyorum, bana yardım edin, destek çıkın. Bir anne olarak, bir esnaf olarak buradan Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Sesimi duymasını istiyorum. Bana yardım edin. Ürünlerimin geri verilmesini istiyorum. Ekmeğim için, ayakta durabilmek için, esnafın yıkılmaması için” ifadelerini kullandı.

Esnaf, kademeli olarak açılmayı bekliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Erdoğan, cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla ciro kaybının yüzde 3’ü oranında destek ödemesi yapacaklarını belirtti. Burada kıstas 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan ticarî işletmeler olarak belirlendi. Paketi yorumlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 10 aydır kapalı olan esnafın perişan durumda olduğuna işaret ederek, bu paketin de bir miktar can suyu olacağını aktardı. Palandöken, “Şubat ayı içinde Bilim Kurulu’ndan olumlu bir netice çıkarsa iş yerleri kademeli olarak açılış yapacak. Esnaf hazırlığını yaptı. Sağlıklı bir şekilde açılış olması ekonomi açısından en iyisi” dedi.

İstanbul / Kayseri – Anka

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