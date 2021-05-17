Esnafın sabrı taşıyor

Hükümetin korona salgınında attığı adımlara tepki gösterenler Ankara ve İstanbul’da eylem düzenleyecek.

Ankara’da esnaf valilik önünde vergi levhalarını yakacak İstanbul’da ise adres Kadıköy olacak. Korona virüsü salgınında ‘Tam kapanma’nın ardından ‘kademeli normalleşme’ sürecine geçildi. 1 Haziran’a kadar sürecek yeni kısıtlamalar kapsamında hizmet sektöründeki birçok esnaf yüz yüze hizmet veremeyecek. Salgın döneminde hükümetin attığı adımları yeterli bulmayan esnaf ve vatandaşlar Ankara ve İstanbul’da sokağa çıkarak eylem yapma kararı aldıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. ‘ESNAF VERGİ LEVHALARINI YAKACAK’ Ankara’da kafe, restoran, çay ocağı, kıraathane, halı saha işletmecileri 18 Mayıs Salı Günü Ankara Valiliği önünde eylem yapacak. “İş yerlerimize, ekmek teknelerimize, rızkımıza, hayatlarımıza sahip çıkıyoruz” diyen esnaf Ankara Valiliği önünde yapılacak eylemde vergi levhalarını yakacaklarını belirtti ve “Pankart ve dövizlerimizle sessiz eylem yapacak, vergi levhalarımızı yakacağız” dedi. ‘İSTANBUL KADIKÖY’DE EYLEM’ Hayat Eve Sığmıyor Platformu, İstanbul Kadıköy Rıhtım’da 19 Mayıs Çarşamba günü “Artık Yeter. Pandemi Yasakları İnsan Hakkı İhlalidir” sloganıyla eylem yapılacağını duyurdu. Platformun açıklamasında, “Çocukların ve gençlerin eğitim hakkı, esnafın yitip giden hayatları, hepimizin ruh sağlığı insanca bir yaşam ve elimizden alınan özgürlüklerimiz için 19 Mayıs saat 19.00’da Kadıköy Rıhtım’da buluşuyoruz” denildi.

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