Ev hapsinde de röportaja devam

Gözaltına alındıktan sonra adlî kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 Youtuber, mikrofonlarını sokaktaki insanlara uzatmaya devam edecek.

Geçtiğimiz Pazar günü evlerine baskın yapılarak gözaltına alınan Kendine Muhabir’in sahibi Hasan Köksoy, İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık ve Sade Vatandaş hesabının sahibi Mehmet Koyuncu’ya ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Sokak röportajcıları ev hapsinin amacının kendilerini susturmak olduğunu söylüyor. Gazete Duvar’ın haberine göre Hasan Köksoy, “Ev hapsi sürecinde insanları eve dâvet edip röportaj yapmaya devam edeceğim. Sokak röportajları durmayacak, insanlar susmayacak” dedi. Haber Merkezi

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