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27 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Evdeki hesap çarşıya uymadı

26 Ağustos 2021, Perşembe 21:30
Prof. Aziz Konukman büyüme ve işsizlik verilerini RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.

Konukman, “2023 hedeflerinde 2 trilyon dolarlık millî gelir amaçlanıyordu. Ama şimdi 431 milyar liralık sosyal yardım rakamı var. Demek ki bir yerlerde bir şeyler doğru gitmiyor” dedi.

Prof. Konukman açıklamasının devamında şunları ifade etti:

“2023 hedeflerinde 2 trilyon dolar millî gelir, 500 milyar dolar ihracat, kişi başına düşen gelir 25 bin dolar rakamları vardı. Ama şimdi bu rakamlar revize ediliyor. 2023 hedeflerini eğer aşağı doğru indiriyorsanız, siz kendi hedeflerinize muhalefet etmiş oluyorsunuz. Evdeki hesap çarşıya uymadı demektir. (…) Aile ve sosyal hizmetlerde, son 19 yılda 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yapılmış. Refahın arttığı bir ülkede sosyal yardımlar bu seviyede olmaz. Demek ki bir yerlerde bir şeyler doğru gitmiyor.”

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