"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Evlat nöbetinde 900. gün: "Ekmek almaya gönderdim, 8 yıldır haber alamadım"

18 Şubat 2022, Cuma 12:44
Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 900'üncü gününde.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne artarak 263'e ulaştı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 34 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Çocuklarına kavuşanların mutluluğuyla umutları her geçen gün daha da artan aileler son evlat dağdan kurtarılıncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı.

"İnşallah çocuklarımızı alacağız"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Sabire Aydın, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Zafer için oturma eylemi yaptığını söyledi.

Yıllardır oğlunun hasretiyle yanıp tutuştuğunu dile getiren Aydın, evladına kavuşmadan oturma eylemine son vermeyeceğini belirtti.

Dağdaki tüm çocuklara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunan Aydın, "Tüm annelerin içi yanıyor. Sorumlularından hesap sormak için buraya geldik. İnşallah çocuklarımızı alacağız, çocuklarımız gelene kadar mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

"Çocuklarımızı HDP kaçırdı. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Oğlum Zafer, ben buradayım yavrum mücadelemize devam edeceğiz. Ne olursunuz sesimizi duyun. Anne kucağına gelin." diyen Aydın, özlemle evlatlarını beklediklerini aktardı.

"Ekmek almaya gönderdim, 8 yıldır haber alamadım"

Kocaeli'den 8 yıl önce kaçırılan oğlu Eren için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu da bugüne kadar oğlundan haber alamadığını belirtti.

Tüm dünyaya bu mücadelelerine destek olmaları çağrısında bulunan Aksu, "Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Çocuğumu onlar götürdü. Onu ekmek almaya gönderdim, 8 yıldır haber alamadım. Oğlum kalp hastasıydı. Tedavisi yarım kaldı. İlaçlarını halen saklıyorum. Merhamet yok bunlarda." diye konuştu.

Aksu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için seslenerek, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini dile getirdi.

"Yaz, kış, hastalık demeden hep burada oldum. İnşallah çocuklarımızdan hayırlı haberler alırız. 34 aile evladına kavuştu. İnşallah tüm anne babalar kavuşur." ifadelerini kullanan Aksu, o mutlu anı yaşamak istediklerini aktardı.

"Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim kızım"

Kızı Gülcan için bekleyişini sürdüren baba Necmettin Biçer de dağa kaçırılan tüm çocuklar için mücadele ettiklerini söyledi.

Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını anlatan Biçer, haklı mücadelelerinde herkesten destek beklediklerini belirtti.

Biçer, "6 yıldır neler çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Yılmadık, buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Gülcan eğer sesimi duyuyorsan veya beni görüyorsan gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim kızım." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    18.2.2022 13:58:19

    Oradan Sizlere hiç bir ÇARE ve FAYDA gelmez. Gelemez de. Çünkü işler ve ipler başkalarının elinde. Siz en iyisi,ya SARAYIN Önünde veya MECLİSİN önünde bekleyin.( imralı yakınları da olabilir). Oralar daha merhametlidir, belki bir yolunu bulurlar! Bi deneyin. Mutlaka bir şeyler olur. Olmalı da. Yazık değilmi bu zavallı ana-baba ve evlatlara!..

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Konut satışlarında son durum? En çok ve en az hangi illerde satış yapıldı?

6. dalgayı yaşayan Japonya 'kademeli normalleşme'ye geçiyor

Evlat nöbetinde 900. gün: "Ekmek almaya gönderdim, 8 yıldır haber alamadım"

Rusya: Askeri birlikler Ukrayna sınırından çekilmeye devam ediyor

Afganistan'da kuyuya düşen çocuktan acı haber

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Rusya yanlısı ayrılıkçılar 60 kez ateşkesi ihlal etti

ABD Sözcüsü Price: Lavrov, Blinken'ın görüşme talebini kabul etti

AB'den Ukrayna'daki anaokulu saldırısına sert tepki

15 Temmuz ve BAE soruları

Akaryakıtta KDV kaldırılmalı

28 Şubat zihniyetini AKP ve MHP temsil ediyor

28 Şubat’ın gerçek mağdurları o masada

Basının sesine kulak verin

Vatandaş hakkını helâl etmiyor

KDV düştü, fiyat arttı

Hangi vicdan buna dayanabilir?

İlk ziyaretimiz DP’ye: İstanbul’da Millet İttifakı

"Hayat pahalı, emek ucuz"

"Yeni Asya hep dik durdu"

Evliler daha mutlu

En Çok Okunanlar

Genel

Hangi vicdan buna dayanabilir?
Kâzım GÜLEÇYÜZ

İlk ziyaretimiz DP’ye: İstanbul’da Millet İttifakı
Genel

15 Temmuz ve BAE soruları
Şükrü BULUT

Yeni Asya Millet İttifakı’nı destekliyor
Ahmet BATTAL

Dün dündür, bugün yarındır
Süleyman KÖSMENE

Hayrın ve şerrin Allah’tan olması
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Risale-i Nur'dan

İnkılâpla yapılan tahribatları tamire çalışsanız
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
M. Latif SALİHOĞLU

Düstûrlardan bir demet

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.