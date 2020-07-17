"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Eylülde risk artışı olabilir

17 Temmuz 2020, Cuma 23:01
Bilim Kurulu üyeleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyardı.

Milliyet’in haberine göre Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu ve Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, “Eylül, Ekim ayları neden vurgulanıyor? Çünkü insanların vücut dirençleri yaz aylarında özellikle viral enfeksiyonlara karşı güçlüdür. Ama insanların vücut dirençleri Eylül-Ekim aylarında değişeceği için, kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirecekleri için, insanların hareketleri yoğun olacağı için bu aylarda genellikle risk vardır. O risk de yeni bir pikin çıkışına neden olabilir” dedi.

Rehavete kesinlikle kapılmamalı

BBC’nin haberine göre, Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Dr. Turan, ‘Kurban Bayramı döneminin de hastalığın yayılma oranı bakımından önemli bir süreç olduğu’ uyarısını şöyle yaptı: “Covid-19 pandemisinde de ikinci dalganın geleceğini bilim insanları olarak ön görüyoruz, olabileceğini de düşünüyoruz. Özellikle vücut direncimizdeki değişiklikler, kalabalıkların artması, kapalı mekânlarda daha çok vakit geçirmeler nedeniyle ikinci dalga için Eylül-Ekim ayları beklediğimiz aylar. Çünkü vak’alar henüz bitmiş değil. Rehavete kesinlikle kapılmamak lâzım. Kurban Bayramı süreci boyunca özellikle toplu mekânlardan uzak durmak, bayramlaşmayı bu bayramda mümkünse Ramazan Bayramı’nda yaptığımız gibi sevdiklerimize telefonla ulaşmak önemli olacaktır.”

Bayramlaşma açık havada ve kısa olmalı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da, “Bizde şu an ikinci dalgadan söz etmek mümkün değil, ancak Eylül ayında insanlar tatilden dönüyor. Okullar açılacak. Kapalı alanlarda daha fazla bulunacağız.Bu nedenle virüsün bulaşı artacak. Normal Ekim, Kasım aylarında ortaya çıkan mevsimsel gribi de buna eklemek gerekiyor. Olabildiğince düşük vaka ile Eylül, Ekim ayına girmemiz gerekiyor.” Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Teyfik Özlü de, şunları söyledi: “Bayram namazında büyük bir kalabalık camilerde bir araya gelecek. Mesafeyi korumak lâzım. Maskesiz gitmemek lâzım. Bayramlaşmanın olmaması lâzım. Mümkünse bayramlaşma açık havada olmalı ve kısa tutulmalı. Yeme içme ikram olmamalı.”

Okunma Sayısı: 1116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cami Ayasofya’ya Hıristiyan desteği

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    'Salgın yönetimi kontrolden çıktı'

    Gelecek kaygısı stresi arttırıyor

    Nasıl çözeceğiz bu sorunu?

    2. yargı paketi teklifi bu hafta görüşülecek

    İş ilânları ve istihdam yarı yarıya düştü

    Gazeteler okurlarının yarısını kaybetti

    6 ayda 500 milyarı kartla ödedik

    Narkotim ekibine saldırıya ilişkin 4 şüphelinin tamamı tutuklandı

    Mısır, Libya'ya asker gönderecek

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 can kaybı daha

    İngiltere'den umutlandıran 'aşı' gelişmesi

    ABD'de Çeçen lider Kadirov kara listeye alındı

    Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu

    New York 4. faz 'kısıtlı normalleşmeye' geçti

    Rus ordusundan Karadeniz’de S-400’lü tatbikat

    Çin'den İngiltere'ye 'Huawei' tepkisi

    İngiliz hükümetinden 90 milyon aşı siparişi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim kararını iktidara bırakmayın
    Cevher İLHAN

    “Darbe teşebbüsü’ bile bile neden önlenmedi?”
    Genel

    Cami Ayasofya’ya Hıristiyan desteği
    Osman ZENGİN

    Başı örtülü tesettürsüzler
    Ahmet BATTAL

    Buna deymiş, buna deymemiş!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Padişah’a bombalı sûikast
    Faruk ÇAKIR

    Son yıllarda neler değişti?
    Süleyman KÖSMENE

    Ayasofya; Barış ve rahmete davet
    Genel

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.