Eylülde risk artışı olabilir

Bilim Kurulu üyeleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyardı.

Milliyet’in haberine göre Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu ve Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, “Eylül, Ekim ayları neden vurgulanıyor? Çünkü insanların vücut dirençleri yaz aylarında özellikle viral enfeksiyonlara karşı güçlüdür. Ama insanların vücut dirençleri Eylül-Ekim aylarında değişeceği için, kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirecekleri için, insanların hareketleri yoğun olacağı için bu aylarda genellikle risk vardır. O risk de yeni bir pikin çıkışına neden olabilir” dedi.

Rehavete kesinlikle kapılmamalı

BBC’nin haberine göre, Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Dr. Turan, ‘Kurban Bayramı döneminin de hastalığın yayılma oranı bakımından önemli bir süreç olduğu’ uyarısını şöyle yaptı: “Covid-19 pandemisinde de ikinci dalganın geleceğini bilim insanları olarak ön görüyoruz, olabileceğini de düşünüyoruz. Özellikle vücut direncimizdeki değişiklikler, kalabalıkların artması, kapalı mekânlarda daha çok vakit geçirmeler nedeniyle ikinci dalga için Eylül-Ekim ayları beklediğimiz aylar. Çünkü vak’alar henüz bitmiş değil. Rehavete kesinlikle kapılmamak lâzım. Kurban Bayramı süreci boyunca özellikle toplu mekânlardan uzak durmak, bayramlaşmayı bu bayramda mümkünse Ramazan Bayramı’nda yaptığımız gibi sevdiklerimize telefonla ulaşmak önemli olacaktır.”

Bayramlaşma açık havada ve kısa olmalı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da, “Bizde şu an ikinci dalgadan söz etmek mümkün değil, ancak Eylül ayında insanlar tatilden dönüyor. Okullar açılacak. Kapalı alanlarda daha fazla bulunacağız.Bu nedenle virüsün bulaşı artacak. Normal Ekim, Kasım aylarında ortaya çıkan mevsimsel gribi de buna eklemek gerekiyor. Olabildiğince düşük vaka ile Eylül, Ekim ayına girmemiz gerekiyor.” Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Teyfik Özlü de, şunları söyledi: “Bayram namazında büyük bir kalabalık camilerde bir araya gelecek. Mesafeyi korumak lâzım. Maskesiz gitmemek lâzım. Bayramlaşmanın olmaması lâzım. Mümkünse bayramlaşma açık havada olmalı ve kısa tutulmalı. Yeme içme ikram olmamalı.”

