EYT belirsizliği sürüyor

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede son aşamaya gelindi. En büyük soru işareti, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği.

Nebati EYT’lilerden özür dilemeli

EYT'lilerin sabrı taştı

Emeklilikte ‘yanlış’a takılanlar... AKP yöneticileri ve bakanlardan bu yönde farklı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Artı Gerçek’in haberine göre, AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz” derken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in son açıklaması ise “İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz” oldu. EYT’nin Meclis görüşmelerinin ise ocak ayına kalacağı belirtiliyor. Haber Merkezi

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