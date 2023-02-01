EYT’de prim bilmecesi

EYT’de kademeli prim günü aranacak olması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Beş bin prim gününü emeklilik için yeterli sananlar bu kez de üstünü tamamlamak için SGK yolunu tuttu.

EYT düzenlemesi, 2 Şubat Perşembe günü görüşülecek

EYT düzenlemesi TBMM Başkanlığına sunuldu

Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeye göre EYT’de kademeli prim günü aranacak.

İlk açıklanan EYT düzenlemesinde 8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi emekli olabilmek için yeterli görülse de durum değişti. Prim gününü beş bine tamamlayıp emeklilik hayali kuran kişiler bu kez “kademeli prim gün sayısı” ile karşı karşıya kaldı. Kademeli prim günü 5000’den başlayarak 5975 güne kadar sigortalılık giriş tarihine göre değişiklik gösteriyor. Eksik prim gününü tamamlamak için askerlik ve doğum borçlanması yapanlar ve borç ödemesi için kredi çekip taksit ödemeye başlayanlar bu kez de kademeye takılarak mağduriyet ile karşı karşıya kalacak.

Böyle bir şey olabilir mi?

SGK önünde borçlanma süreciyle ilgili başvurular yapan kişiler düzenlemeyle birlikte getirilen kademeli prim gün sayısına tepkili. Bir erkek işçi “Maaş almayı düşünürken, meğerse emekli olamamışız. Prim günü üstüne prim ekletmeye geldik. Böyle bir şey olabilir mi?” sözleriyle kademeli prim günü sayısı sistemine karşı çıktı. Bir SGK yetkilisi ise daha önce emekli olmak için prim gün sayısını doldurmak amacıyla gelenlerin yerini bu kez prim borçlarını geri almak için gelenler oluşturduğunu anlattı. Gelen kişilerin beklemeden bilinçsizce hareket ettiğini belirten yetkili “Umut dünyası tabi. İnsanlar bize kızıyor ama bizim suçumuz yok. Ne deniyorsa onu yapıyoruz” dedi.

‘Emekli olduk mu olmadık mı belli değil’

Gazete Duvar’ın haberine göre, beş bin prim gününü tamamlayan ancak sonrasında kademeli prim gününe takılan bir başka işçi ise şunları söyledi: “Yaşı kaldırdın da prim günü getirdin. Ne anladık bu işten. Ben emekli oldum sanıyorum ama olamamışım. Beş bin günü geçen primim vardı, şimdi o da yetmiyormuş. Anlamadık, çok enteresan. Tabloya bakıyoruz, 500 güne daha ihtiyaç var. Ben nereden bulayım size şimdi eksik günü. Hadi buldum askerlikten. O da yetecek mi belli değil. Olduk mu emekli olmadık mı?”