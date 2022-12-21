EYT gelecek yıla kalıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamaları bir bir havada kalıyor.

Bilgin kasım ayında yaptığı açıklamalarda düzenlemede yaş şartının olmayacağını söylemesine karşın aralık başında cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda yaş koşulu için prensip kararı alındı. Bu konuda henüz net bir açıklama yapılmazken, Bilgin’in düzenlemenin ayrıntıları aralık ayında açıklanacak sözü de yerine getirilmedi. Son olarak da Bilgin önceki gün “EYT aralık sonuna kadar Meclis’e sunulacak” demesine karşın partisi AKP aksi yönde bir adım attı. Artı Gerçek’in haberine göre, yaş koşulunun olmaması halinde ilk etapta yaklaşık 1,8 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanması beklenen EYT’nin Meclis görüşmeleri önümüzdeki yıla kaldı. Muhalefetin itirazlarına rağmen AKP’nin kabul edilen grup önerisine göre; gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM’nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki önerileri kabul edildi. Bu karara göre; TBMM 26 Aralık Pazartesi’nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek.