EYT görüşmeleri protestoyla başladı

Pirim şartının ortaya çıkmasıyla yeniden tartışma konusu olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi dün saat 11.00’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

Muhalefet üyeleri, düzenlemedeki eksiklikler nedeniyle protesto etti. Komisyonda CHP milletvekilleri, ‘Staj ve çıraklık mağdurlarının olmadığı EYT eksik kaldı’, ‘Staj ve çıraklık SGK başlangıç sayılsın’ yazılı dövizler açtı. 4 maddeden oluşan kanun teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi, süreç içeresinde de yaklaşık 5 milyon kişinin EYT düzenlemesinden faydalanması bekleniyor. Bu arada, EYT yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri gergin başladı. Teklifin haftaya yasalaşacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, EYT’lilerin ilk aylıklarının şubat ya da mart alacaklarını söyledi.

Okunma Sayısı: 224

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.