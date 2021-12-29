EYT’li esnaf sağlık hizmeti alabilmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte sosyal devlet ilkesinin esas alınması gerektiğini ifade ederek EYT'lilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Palandöken, “Emekli olabilmek için sigortalı olma şartını sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli. Başta esnaf ve sanatkârımız olmak üzere emeklilik için yaş haddini bekleyen çok sayıda kişi ile aileleri mağdur edilmemeli. Yaşı beklerken çalışmayanlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeli. Bu süreçte çalışanlardan ise sağlık primi alınmalı. 5510 Sayılı kanun ile sigortalılar arasında oluşturulan eşitsizlik esnaf ve sanatkâr açısından kanunun arkasından dolanmak suretiyle giderilmeye çalışılmaktadır. Bu sebeple 4A ve 4Bli sigortalıların emekli olmaları için aranan prim gün sayısı şartının 7200 günde eşitlenmesi gerekmektedir” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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