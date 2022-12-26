EYT’li sayısı 2 milyonu geçebilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Global yayınına katılan Bilgin, “EYT’de yaş konusu henüz netlik kazanmadı. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak” dedi. Bilgin, “Şu anda aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bin idi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini BAĞKUR’lular. Diğerleri, çoğunluğu da 4A’lılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor” dedi. Staj mağdurları ile ilgili Bilgin, “Staj bir mağduriyet konusu değildir, bir eğitimdir. Staj ile çalışma hayatı başlamaz, sözleşme ile, iş akdiyle başlanır. Böyle bir düzenleme söz konusu değil, EYT onu kapsamıyor, EYT onunla ilgili bir konu değil zaten” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi